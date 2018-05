Griekse politie bevrijdt 14 migranten die opgesloten werden door mensensmokkelaars kg

20 mei 2018

15u58

Bron: Belga 0 De Griekse politie heeft vandaag vier mensensmokkelaars opgepakt en 14 migranten bevrijd die opgesloten zaten in een verlaten huis nabij de grens met Turkije. Zowel de mensensmokkelaars als de migranten zijn van Pakistaanse afkomst.

Volgens de politie waren de migranten door de mensensmokkelaars opgesloten in een huis. De families van de slachtoffers werden gechanteerd om zo meer geld te krijgen dan oorspronkelijk was afgesproken.

Vorige week nog bevrijdde de Griekse politie op dezelfe manier 50 migranten uit een magazijn in de buurt van Thessaloniki.

Balkanroute

De Balkanroute - die loopt van Turkije over Griekenland, Macedonië, Servië en Hongarije, of Kroatië en Slovenië - werd meer dan twee jaar geleden gesloten. Voordien namen meer dan 1 miljoen mensen, vooral vluchtelingen uit Syrië en Irak, die route.

Hoewel de grenzen gesloten zijn, blijven de mensen aankomen in Griekenland, ofwel overzee ofwel door de Evros-rivier in het noordoosten over te steken.