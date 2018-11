Griekse politie betrapt mensensmokkelaars op heterdaad Redactie

11 november 2018

02u54

Bron: AD 0 De Griekse politie heeft twee Pakistanen gearresteerd die op heterdaad werden betrapt op mensensmokkel. De verdachten van 23 en 26 jaar hadden net negen migranten uit hun vaderland en een uit Bangladesh de grensrivier tussen Turkije en Griekenland overgezet. Aan de overzijde stonden nog tachtig personen te wachten op een enkele reis met hun bootje.

De politie zei dat de smokkelaars opereerden vanuit Turkije en tot dusver onder de radar waren gebleven. Eens ze de Evros zijn overgestoken worden migranten meestal in auto's en busjes gestopt en naar Thessaloniki, Athene of naar een ander land gebracht. De Grieks-Turkse grens is een populaire migrantensmokkelroute.

4-jarig jongetje overleden

In een poging uit handen te blijven van de politie, knalde zo'n voertuig met vluchtelingen vrijdagavond tegen een vrachtwagen. Een vierjarig jongetje uit Irak kwam daarbij om het leven. 27 anderen raakten gewond, onder wie de 24-jarige Iraakse chauffeur en twee smokkelaars.

Het witte busje met Bulgaars kenteken negeerde een stopteken bij een politieafzetting. De chauffeur verliet op hoge snelheid de snelweg, zo'n 80 km ten oosten van Thessaloniki, en kwam daarbij in botsing met de vrachtwagen. De Griekse vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd.

De vluchtelingen waren afkomstig uit Irak, Somalië en Bangladesh. Vijf gewonden zijn minderjarig, van wie twee er ernstig aan toe zijn.