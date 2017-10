Griekse politie arresteert Syriër met IS-banden na klacht huiselijk geweld EB

11u48

Bron: AFP 0 AP Archiefbeeld. De Griekse politie heeft een 32-jarige Syriër gearresteerd die ervan verdacht wordt banden te hebben met terreurgroep IS. Dat bevestigt de politie.

De verdachte werd gevat in Thessaloniki, in het noorden van het land, nadat zijn vrouw klacht tegen hem had ingediend voor huiselijk geweld. De jonge vrouw verklaarde ook dat haar echtgenoot sympathieën had voor IS.

De politie vond op de gsm van de man elementen terug die hem aan de terreurgroep kunnen linken, bevestigde een politiebron vrijdag. Om welke elementen het precies gaat, is niet geweten. De man leefde sinds 2016 samen met zijn vrouw en twee kinderen in Griekenland.