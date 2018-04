Griekse piloot komt om bij crash na missie om Turkse gevechtsvliegtuigen te onderscheppen KVE sam

12 april 2018

15u40

Bron: ANP 4 De piloot van een Griekse straaljager is omgekomen toen zijn toestel crashte in de Egeïsche Zee. De oorzaak van de crash is nog niet bekend, meldt de minister van Defensie Panos Kammenos.

Het toestel, een Mirage 2000-5, was volgens de Griekse media na een missie op de terugweg naar zijn basis op het eiland Skyros. Het was opgestegen om Turkse gevechtsvliegtuigen te onderscheppen.

Dat gebeurt regelmatig. Griekenland en Turkije twisten al tientallen jaren over de soevereiniteitsrechten in de regio, onder meer in het luchtruim boven de Egeïsche Zee. Ten tijde van het ongeluk waren er geen Turkse jets in de buurt, meldden de Turkse media.

De relaties tussen beide landen zijn gespannen. Het Griekse leger vuurde enkele dagen geleden nog waarschuwingsschoten af op een helikopter van de Turkse kustwacht.