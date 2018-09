Griekse parlementslid in mekaar geslagen door extreemrechtse activisten LVA

24 september 2018

02u01

Bron: AD 0 Een Grieks parlementslid van de linkse regeringspartij Syriza is zondag in het ziekenhuis beland nadat hij door een groep extreem-rechtse aanvallers in elkaar werd geslagen. Petros Konstantineas kwam van een voetbalwedstrijd met zijn zoon.

De 40-jarige Konstantineas is gewond, maar verkeert niet in levensgevaar. Volgens een andere Griekse parlementariër, George Katrougalos, werd zijn collega door een groep van zo'n 30 mensen mishandeld. Katrougalos meldt dat het incident plaatshad in de zuidwestelijke stad Kalamata.

Konstantineas herkende zijn aanvallers als zijnde extreemrechts, aldus Katrougalos. De politie pakte na de mishandeling vijf mensen op, meldt persbureau AP.

Alle grote Griekse partijen hebben de aanval inmiddels veroordeeld. Konstantineas zetelt sinds 2015 in het parlement.