Griekse minister vermoedt kwaad opzet bij bosbranden, dodental opgelopen tot 83 ADN

26 juli 2018

21u22

Bron: ANP 2 De verwoestende bosbranden in de omgeving van Athene zijn mogelijk het werk van brandstichters. Dat denkt althans de Griekse minister van Burgerbescherming. "Er zijn aanwijzingen die ons in die richting doen denken", aldus Nikos Toskas . Uit satellietbeelden zou blijken dat er langs een bepaalde straat ten westen van Athene bijna tegelijkertijd verschillende branden uitbraken.

Ten oosten van Athene breidde het vuur zich als gevolg van de hevige wind razendsnel uit. "Ook hier zijn er tekenen van brandstichting", verklaarde Toskas. Details wil hij voorlopig niet vrijgeven om zo het onderzoek niet te schaden. Van een arrestatie van verdachten is voorlopig geen sprake.

De minister sluit ook fouten van de brandweer en de politie niet uit. "Windkracht 10 à 11, zoiets hadden we nog nooit gehad", aldus Toskas. Hij bood aan de Griekse premier Alexis Tsipras al zijn ontslag aan, maar die weigerde dat ontslag te aanvaarden.

De dodentol is intussen opgelopen tot 83. De zoektocht naar tientallen vermisten gaat onverminderd door. "We hebben van alle verwanten van de slachtoffers en vermisten DNA afgenomen voor de identificatie. In de komende dagen verwachten we de resultaten'', zei een patholoog-anatoom op tv.

Honderden brandweerlieden, militairen en vrijwilligers zijn in de weer. De hulpverleners zoeken naar lichamen in verwoeste huizen bij onder meer Rafina en Mati.

In die laatste plaats zaten maandag honderden mensen in de val toen de wind plots keerde. Veel mensen sprongen in zee om zich te redden, anderen stierven in hun auto's of in de buurt van het strand. Een inwoner van Mati stond naar eigen zeggen met honderden anderen urenlang in het water, tot boten arriveerden om hen te evacueren. "Sommigen hadden brandwonden. Anderen vielen flauw door de rook en de vlammen.''

"Mensen crepeerden zonder reden"

Sommige burgers houden de autoriteiten medeverantwoordelijk voor de ramp. "Dit had nooit mogen gebeuren. Mensen crepeerden zonder reden'', schreeuwde een huilende vrouw naar de minister van Defensie. Die was aanwezig voor een bezoek aan het rampgebied.

Alle branden in de regio Athene zijn intussen geblust. Regenval heeft daarbij geholpen. In een voorstad waren de buien zelfs zo hevig dat er overstromingen ontstonden en de brandweer moest komen om het water weg te pompen. Verscheidene auto's raakten beschadigd, maar er zijn geen berichten over gewonden.