Griekse minister stapt op na zware dodentol bij bosbranden SVM

03 augustus 2018

18u20

Bron: Belga 3 De Griekse minister van Openbare Orde heeft ontslag genomen. Dat bevestigt premier Tsipras. Nikos Toskas was in zijn functie bevoegd voor burgerbescherming.

Het ontslag komt er na de hevige bosbranden in de buurt van Athene vorige week, die aan 88 mensen het leven kostten. De druk om ontslag te nemen was groot. De taken van Toskas worden overgenomen door zijn collega van Binnenlandse Zaken.