Griekse minister schudt kritiek op gebrek aan hulp tijdens bosbranden van zich af: "Het is de illegale woningbouw van bewoners dat de ramp heeft verergerd"

26 juli 2018

14u31

Bron: BBC 0 De Griekse minister van Defensie, Panos Kammenos, bezoekt vandaag enkele plaatsen die getroffen zijn door de hevige bosbranden. Bij zijn aankomst in het stadje Mati deze voormiddag kon hij rekenen op heel wat kwade reacties van buurtbewoners. Ze hebben het gebrek aan een noodplan en de traag op gang gekomen hulp aangeklaagd. Maar de minister schudt de kritiek van zich af en wijst in een interview met de BBC naar de illegale woningbouw door bewoners als de reden waarom de bosbranden uitgedraaid zijn op zo’n groot drama.

Een van de buurtbewoners vertelt aan de Britse zender BBC dat hij bij het begin van de bosbranden hulp was gaan vragen aan de lokale brandweer. “Maar de brandweermannen wisten zelfs nog niet dat er brand was uitgebroken”, zegt hij. Een andere buurtbewoners vertelt dan weer dat mensen van de hulpdiensten de raad hadden gekregen om in de zee te springen. En dat terwijl bijlange niet iedereen de zee kon bereiken, laat staan dat ze in staat waren om weg te zwemmen van de vlammen.

Vele overlevenden zijn ook effectief in de zee gesprongen, maar een groot aantal slachtoffers in Mati zaten vast aan de rand van een klif en konden niet tot bij het water. De mensen in het water en op hun land hebben zich urenlang moeten redden zonder hulp, zeggen verschillende bewoners. Ze verwijten de regering dan ook dat ze aan hun lot werden overgelaten.

Maar minister Kammenos verdedigt zijn regering en ontkent dat het de Griekse burgers gefaald heeft. “Dit is een misdaad van het verleden”, zegt hij. “Het merendeel van deze eigendommen zijn door buurtbewoners gebouwd zonder licentie. Ze zijn opgetrokken langs de kust zonder rekening te houden met de regels.” Dat heeft er volgens de minister voor gezorgd dat uitvluchtwegen naar de zee niet of slecht bereikbaar waren voor de vluchtende bewoners.