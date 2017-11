Griekse kustwacht redt 41 migranten voor Peloponnesos ep

Bron: Belga REUTERS De Griekse kustwacht pikt bootvluchtelingen op (archiefbeeld). De Griekse kustwacht heeft samen met schepen die het eiland Peloponnesos langs vaarden 41 migranten gered van een boot in moeilijkheden. De mensen aan boord hadden om bijstand gevraagd.

Vandaag zal het schip van de kustwacht met de migranten aan boord aanmeren aan de haven van Pylos. De nationaliteit van de migranten is voorlopig onduidelijk.

Het aantal boten dat migranten naar Italië brengt vanuit Turkije en Egypte, en daarbij langs Griekenland vaart, is toegenomen sinds de Balkanroute in april vorig jaar werd gesloten.

De lange route via de Middellandse Zee is echter veel gevaarlijker dan de korte boottocht van Turkije naar de Griekse Egeïsche eilanden. Langs die laatste route kwamen in 2015 en 2016 meer dan één miljoen vluchtelingen en migranten naar Europa.