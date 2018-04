Griekse eilanden zuchten onder stof en hitte TK

16 april 2018

12u03

Bron: ANP 13 De combinatie van een warme periode en een sterke zuidenwind met Saharazand maakt het leven op de Griekse eilanden in de Egeïsche zee al een paar dagen erg zwaar.

Op het schiereiland Peloponnesos werd het dit weekend net geen 34 graden. Er braken ook branden uit; vanmorgen moest de brandweer uitrukken voor een grote brand nabij Olympia.

Bewoners zuchten onder de extreme weersomstandigheden. Volgens de autoriteiten hebben veel mensen last van hun luchtwegen. Op veel plekken is het zicht minder dan 100 meter. De weersomstandigheden houden nog tot minstens woensdag aan. De gezondheidsdiensten roepen bewoners op om niet te veel fysieke arbeid te verrichten. Mensen met hart- of longkwalen moeten zoveel mogelijk binnenblijven.