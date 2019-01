Griekse defensieminister stapt op nog voor stemming nieuwe naam Macedonië bvb

De Griekse minister van Defensie, Panos Kammenos, heeft vandaag de coalitie met regeringspartij Syriza van premier Alexis Tsipras opgezegd. Reden daarvoor is het compromis van de Griekse regering met 'Macedonië' over de naamswijziging van het buurland. De rechts-populist wil Noord-Macedonië als nieuwe naam niet steunen. Premier Alexis Tsipras ziet zijn regering echter niet in gevaar. Hij zal een vertrouwensstemming aan het parlement vragen, zei hij 's morgens tegen journalisten in Athene.

Tsipras is van plan om tot de parlementsverkiezingen van oktober verder te regeren met de stemmen van onafhankelijke parlementsleden en parlementsleden van kleinere partijen. De voormalige coalitiepartner, de rechtspopulistische Onafhankelijke Grieken (Anel) van Kammenos, heeft slechts zeven zetels in het Griekse parlement, maar bezorgde de premier de afgelopen vier jaar bij alle belangrijke beslissingen de vereiste meerderheid.

"Samen hebben we het land uit de hulpprogramma's geleid", zei Kammenos. Hij kon evenwel niet instemmen met de overeenkomst over de nieuwe naam voor het buurland, zo rechtvaardigde hij zijn beslissing. "Ik heb geen andere keus dan plaats te maken".



Athene en Skopje kwamen in juni 2018 overeen dat de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (FYROM) omgedoopt zou worden tot Noord-Macedonië. Conservatieven en nationalisten uit beide landen hadden veel kritiek op die overeenkomst. Al decennialang roept Griekenland Macedonië op van naam te veranderen, omdat er in het noorden van Griekenland een provincie Macedonië (het oude Grieks: Makedonia) bestaat.