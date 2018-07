Griekse brandweer: "Regering maakte 1000 kleine fouten die hebben geleid tot ongezien hoge dodentol" lva

29 juli 2018

05u01

Bron: The Guardian 0 Gisteren raakte bekend dat de dodentol van de bosbranden in Griekenland ondertussen is opgelopen tot 88. De woede van het volk over de aanpak van de autoriteiten neemt alleen maar toe. Ondertussen sprak ook de brandweer zich uit over de gebrekkige reddingsmaatregelen met nefaste gevolgen.

Dimitris Stathopoulos, hoofd van de brandweervakbond, zegt dat de autoriteiten niet enkel dramatisch slecht voorbereid waren maar dat ze ook enorm tekort komen omdat ze zich nog steeds niet hebben verontschuldigd.

"De regering mag dan zeggen dat er geen zware operationele fouten werden gemaakt, wat ze niet zeggen is dat er duizend kleine fouten werden gemaakt', aldus Stathopoulos. "Al deze fouten samen zijn een grote fout en daarom hebben we nu deze ongezien hoge dodentol.

De brandweer had een evacuatie aangeraden maar daar werd niet naar geluisterd, zegt de vakbondsleider. Daarenboven was de weerdienst niet in staat geweest de krachtige winden tot 124 km/u te voorspellen. Door die wind konden de blusvliegtuigen niet opstijgen. Als de brandweer tijdig op de hoogte was geweest van de weersomstandigheden, hadden ze de vliegtuigen naar een andere luchthaven kunnen brengen om van daaruit op te stijgen. Hun middelen waren daardoor beperkt.

Al vanaf het begin van de tragedie bleek dat de regering de schaal van de ramp onderschatte. Op het moment dat de kustplaats Mati al praktisch volledig in de as was gelegd zei premier Alexis Tsipras na een vergadering met het crisiscentrum: "Onze medeburgers zijn in gevaar. Sommige zitten vast op het strand. We moeten waakzaam zijn. Dit is een heel gevaarlijke situatie voor Attica en het land."

Brandstichting

Vrijdag zei Tsipras tijdens een ministerraad dat hij "de politieke verantwoordelijkheid van de tragedie” op zich nam. Wat hij echter niet deed was de publieke eis van ontslag van de minister van Burgerveiligheid Nikos Toskas inwilligen.

Toskas zei vrijdag dat de verwoestende bosbranden in de omgeving van Athene mogelijk het werk zijn van brandstichters. Die theorie werd echter gisteren door de brandweer afgewezen. Volgens de afdeling voor brandstichting werden de bosbranden waarschijnlijk veroorzaakt door iemand die hout aan het verbranden was.

"Het komt Griekse regeringen vaak goed uit de schuld te steken op profiteurs, brandstichters, terroristen of buitenlanders", zei Tsipras' voormalige minister van Financiën Yanis Varoufakis. "Zo moeten ze niet toegeven dat ze niet voorbereid waren en niet in staat zijn geweest de juiste veiligheidsmaatregelen te treffen".