Griekse brandweer bestrijdt natuurbrand ten oosten van Athene, vluchtelingenkamp ontruimd ADN

27 juni 2019

15u28

Bron: Belga 3 Ten oosten van Athene is een kreupelhoutbrand uitgebroken, waardoor een vluchtelingenkamp bij de haven van Lavrio ontruimd moest worden. Dat heeft de Griekse staatszender ERT vandaag gemeld.

Talrijke brandweermannen trachten het vuur met luchtsteun onder controle te krijgen in een kurkdroge omgeving. De civiele bescherming van Griekenland had al gewaarschuwd voor het gevaar op natuurbranden door een lange periode van droogte, erg warm weer en krachtige wind in bijna heel Griekenland.

In juli 2018 kwamen 102 mensen om het leven en werden ruim duizend woningen vernield of beschadigd bij een brand ten oosten van Athene.