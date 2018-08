Grieks schip maakt rechtsomkeer naar haven van Piraeus wegens brand kv

29 augustus 2018

05u45

Bron: Belga 0 Aan boord van het Griekse schip Eleftherios Venizelos is vannacht brand uitgebroken op het dek. Het schip, met 875 passagiers en 141 bemanningsleden aan boord, maakte rechtsomkeer naar Piraeus. Dat zegt de Griekse kustwacht.

De kapitein zei aan de kustwacht dat het vuur was uitgebroken in een vrachtwagen. Het blussysteem van het schip heeft zijn werk gedaan en het vuur is onder controle. Vanwege sterke rookontwikkeling is aan alle passagiers wel gevraagd naar het buitendek te gaan, bericht openbare omroep ERT.

Het schip was gisteravond vanuit Piraeus op weg naar Chania in Kreta. Het bevond zich ongeveer 65 kilometer ten zuiden van Piraeus, in de buurt van het eiland Hydra, toen de brand uitbrak. Het vaartuig wordt vanochtend in Piraeus verwacht.