Grieks protest tegen naamwijziging Macedonië loopt uit de hand

25 juni 2018

23u38

Bron: ANP

Enkele honderden Grieken zijn vandaag slaags geraakt met de politie toen ze in de stad Thessaloniki een presentatie van de regeringspartij Syriza probeerden te verstoren. Syriza wilde uitleg geven over het akkoord dat Athene heeft bereikt met Macedonië over de naamwijziging van de voormalige Joegoslavische republiek.