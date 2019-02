Grieks parlement ratificeert toetreding van Noord-Macedonië tot NAVO KVE

08 februari 2019

21u42

Bron: Belga 0 Het Griekse parlement heeft zoals verwacht de toetreding van Noord-Macedonië tot de NAVO geratificeerd. Dat gebeurde met 153 stemmen voor, 140 tegen en 1 onthouding.

NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg had eerder al aangekondigd dat Noord-Macedonië snel lid kon worden van de NAVO, na de definitieve regeling van het naamgeschil tussen Macedonië en Griekenland. Athene pleitte wegens dezelfde naam van zijn provincie in het noorden van het land al bijna dertig jaar voor de naamsverandering.

Macedonië werd, nadat het onafhankelijk was geworden in 1991, lid van de Verenigde Naties onder de naam Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (FYROM). In ruil voor de nieuwe naam van Macedonië, engageerde Griekenland zich om niet langer de toenadering van Skopje tot de EU en de NAVO te blokkeren.

Woensdag ondertekenden de 29 NAVO-landen al het toetredingsprotocol voor Noord-Macedonië op het hoofdkwartier van de verdragsorganisatie in Brussel. Volgende stap is de afronding van het ratificatieproces in de verschillende nationale parlementen, een proces dat ongeveer een jaar kan duren. Griekenland heeft nu als eerste in de rij de toetreding van het Balkanland tot de NAVO geratificeerd.