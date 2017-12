Grieks parlement keurt begroting voor 2018 goed IB

01u12

Bron: Belga

De Griekse premier Alexis Tsipras speecht voorafgaande aan de stemming over de begroting. In Griekenland heeft het parlement gisterenavond de begroting voor 2018 goedgekeurd met 153 stemmen tegen 144. Volgens premier Alexis Tsipras gaat het om de laatste begroting die binnen de grenzen van het Griekse reddingsplan van de Europese Unie, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Muntfonds (IMF) moet worden opgesteld. De nieuwe begroting voorziet voor volgend jaar een economische groei van 2,5 procent.

Het Griekse reddingsplan werd in 2010 ingevoerd om het land te redden van het bankroet. De huidige schijf noodhulp bedraagt 86 miljard euro en loopt nog tot augustus. Volgens Tsipras gaat het om de laatste schijf. "Voor het eerst weten we met zekerheid dat dit de laatste begroting is onder het reddingspakket", zei de premier in het parlement.

Budgettaire controle

"We laten een periode achter ons die niemand zich wil herinneren." Na augustus wil Athene terugkeren naar de financiële markten. De Europese commissaris voor Economische Zaken, Pierre Moscovici, heeft ondertussen wel laten verstaan dat Griekenland onder budgettaire controle blijft tot het 75 procent van de door de EU verstrekte leningen heeft terugbetaald.