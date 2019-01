Grieks parlement gaat akkoord met nieuwe naam Macedonië ttr

25 januari 2019

16u36

Bron: belga 0 Het Griekse parlement stemde vandaag in met het akkoord over de nieuwe naam van Macedonië. Dat ging niet zonder slag of stoot. Tot op het laatst werd er hevig gedebatteerd in het parlement in Athene. Het verschil tussen voor- en tegenstanders bedroeg slechts zeven stemmen. Van de 300 afgevaardigden stemden 153 voor en 146 tegen. Er waren geen onthoudingen.

Athene en Skopje kwamen in juni 2018 overeen dat de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (FYROM) omgedoopt zou worden tot Noord-Macedonië. Het Macedonische parlement keurde eerder deze maand de naamsverandering al goed. De Griekse premier Alexis Tsipras en zijn Macedonische collega Zoran Zaev hebben met deze overeenkomst een diplomatieke prestatie van formaat geleverd, wat een signaaleffect voor de hele Balkanregio kan hebben. Tsipras en Zaev waren het ondanks hevige interne oppositie in beide landen, eens geworden om een schikking te treffen over de naamswijziging.

Athene pleitte wegens dezelfde naam van zijn provincie in het noorden van het land al bijna dertig jaar voor de naamsverandering. Macedonië werd, nadat het onafhankelijk was geworden in 1991, lid van de Verenigde Naties onder de naam Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië. In ruil voor de nieuwe naam van Macedonië, zal Griekenland niet langer de toenadering blokkeren van Skopje tot de EU en de NAVO.

Geschil

“Het werkt stimulerend dat op deze manier een langlopend bilateraal geschil kan opgelost worden”, verklaarde Florian Bieber, hoofd van het Centrum voor Zuidoost-Europese Studies van de Universiteit van Graz, vrijdag aan het Duits persbureau. Beide partijen hebben getoond dat “problemen ook kunnen worden opgelost door middel van dialoog, door een open gesprek, door de wil van de overheden”. Op deze manier kunnen landen er niet alleen in slagen oude conflicten uit de wereld te helpen, maar ook om de onderlinge relaties te herstellen.

“Ik feliciteer mijn vriend Alexis Tsipras, we hebben samen met onze volkeren een historische overwinning behaald”, schreef Zaev op zijn Facebook-pagina. “Lang leve de overeenkomst, voor eeuwige vrede en vooruitgang op de Balkan en in Europa”. Skopje moet nu na de ratificatie in Athene in de komende weken de Macedonische grondwet dienovereenkomstig wijzigen en aansluitend alle internationale organisaties en landen over de nieuwe naam Noord-Macedonië (Slavisch: Severna Makedonija) informeren.

Stabiliteit in de regio

Ook Tsipras mag blij zijn en de kwestie eindelijk achter zich laten. Met zijn 145 afgevaardigden in het 300 leden tellende parlement was hij aangewezen op de stemmen van onafhankelijke afgevaardigden en parlementsleden van andere partijen. Zijn eigen coalitie met de kleine rechtspopulistische partij Anel was vorige week al over de naamswijziging met Macedonië gesneuveld. Hij had in de beginfase echter steevast benadrukt dat de jarenlange aanslepende kwestie de stabiliteit in de regio in gevaar bracht en dat dit in het nadeel van Griekenland speelde.

Het akkoord beëindigt nu de decennialange blokkering van het buurland bij de toenadering tot de EU. Skopje kan zich nu ook aansluiten bij de NAVO. Macedonië had zich in de vroege jaren 90 losgescheurd van het desintegrerende Joegoslavië en was daarbij als enige deelrepubliek niet in een gewapend conflict met buurland Servië geraakt.

De EU is erg ingenomen met de goedkeuring van de overeenkomst. “Jullie hebben verbeeldingskracht getoond, risico genomen en jullie waren bereid om de eigen belangen op te offeren voor het algemeen welzijn”, schreef EU-voorzitter Donald Tusk op Twitter. “Zoran, Alexis - goed gedaan!”, klonk het in de boodschap aan Tsipras en Zaev.