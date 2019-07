Grieks ex-minister Varoufakis dient klacht in tegen Franse agent na incident op luchthaven LH

14 juli 2019

16u14

Bron: Belga 0 De voormalige Griekse minister van Financiën Yanis Varoufakis dient klacht in tegen een Franse politieagent omdat die hem naar eigen zeggen "vijandig" behandelde tijdens een paspoortcontrole op de luchthaven van Paris-Charles de Gaulle. Van het incident zijn beelden verspreid via sociale media.

Het incident speelde zich zaterdag af toen Varoufakis van het vliegtuig stapte in de Parijse luchthaven. De vlucht van Aegean Airlines was vertrokken uit het Egyptische Caïro en had een tussenlanding gemaakt in Athene, waar Varoufakis was opgestapt. De luchtvaartpolitie controleerde er de identiteitsbewijzen van alle passagiers die niet in Caïro waren vertrokken, en vroeg ook de papieren van Varoufakis. Daarna ontstond volgens getuigen een verbale discussie, waarbij de Griekse ex-minister de agent "een schande voor zijn land" zou hebben genoemd.

Varoufakis zelf noemt het hele gebeuren "een piepklein incident".

Hardhandig aangepakt

Op zijn website legt hij uit dat de agent zich "zonder reden" vijandig opstelde en hem hardhandig aanpakte nadat hij het paspoort van de Griek al had gezien. Hij dient klacht in tegen de agent, klinkt het. "Als een Europese burger weiger ik de normalisering van dergelijk gedrag aan eender welke grens in de EU, zeker in de Schengenzone, te aanvaarden", zegt hij. "Als een Griekse burger en verkozen parlementslid is het mijn taak om te demonstreren tegen dergelijk gedrag gericht tegen eender welke inwoner van Griekenland.”

Volgens Franse media wil de politieagent op zijn beurt ook klacht indienen tegen Varoufakis. De extreemlinkse ex-minister noemt dat "absurd". "Als ik de wet op eender welke manier had overtreden, dan had hij me maar moeten arresteren.”