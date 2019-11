Grieks drama voor het Witte Huis: Trump leest handgeschreven notities in enorme lettergrootte voor KV

20 november 2019

19u47 6 Journalisten voor het Witte Huis werden vandaag getrakteerd op een stukje Grieks theater, uitgevoerd door niemand minder dan president Trump himself. Die nam het immers op zich om een telefoongesprek na te spelen dat hij had met Gordon Sondland, de Amerikaanse ambassadeur voor de Europese Unie. Het ontbrak daarbij niet aan dramatiek.

Sondland vertelde vandaag tijdens een hoorzitting voor de Inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden dat hij op verzoek van president Trump moest samenwerken met diens persoonlijke advocaat Rudy Giuliani. Die laatste eiste van Oekraïne onder andere dat er een onderzoek werd ingesteld naar Joe Biden, Trumps Democratische tegenstander voor de volgende verkiezingen, en diens zoon Hunter.

Alle instructies aangaande Oekraïne kwamen via Rudy Giuliani, aldus Sondland. Om meer duidelijkheid te krijgen omtrent wat Trump nu precies wilde van de Oekraïense president Zelensky, belde Sondland hem echter op een bepaald ogenblik zelf op. Dat doet hij wel vaker, zegt hij, en tijdens hun gesprekken wordt er volgens Sondland flink wat gevloekt.



De president ontkent meermaals dat hij Sondland goed kent en zegt dat hij hem “niet vaak gesproken heeft”, maar hij “lijkt wel een aardige kerel”, klinkt het. In oktober zei Trump nog dat Sondland “een echt goede man en een geweldige Amerikaan” was.

Wat er door beide heren tijdens dat gesprek gezegd werd, ziet u in de opvoering van Trump, die voor het gemak zijn quotes in dikke viltstift en enorme hoofdletters had uitgeschreven op een notitieblokje.