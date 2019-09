Griekenland wordt geteisterd door diverse bosbranden nla

13 september 2019

16u20

Bron: Belga 1 Op verschillende plaatsen in Griekenland zijn vandaag bosbranden uitgebroken door de aanhoudende droogte en de hevige wind. Daarbij viel al zeker één dode. Dat melden Griekse media.

Er woeden onder meer bosbranden op het schiereiland Peloponnesos, ten oosten van Athene en de Griekse eilanden Kreta en Chios. Op Peloponnesos stierf een vrijwillige brandweerman door rookvergiftiging. In de toeristische badplaats Saronida, te zuiden van de hoofdstad, werden tientallen vakantiehuizen geëvacueerd.

In juli 2018 kwamen meer dan honderd mensen om het leven door bosbranden. Die worden in Griekenland vaak veroorzaakt door verkeerd gedrag, zoals het weggooien van een brandende sigaret of het verbranden van tuinafval.