Griekenland wil hek op grens met Turkije sterk uitbreiden SVM

31 mei 2020

16u56

Bron: Belga 6 Griekenland wil het hek op de grens met Turkije sterk uitbreiden om vluchtelingen buiten te houden. Volgens lokale media zal er uiteindelijk over een lengte van 208 kilometer langs de Evros-rivier een barrière opgeworpen worden. Nu staan er hekken over een afstand van ongeveer 26 kilometer.

Aanleiding zijn opmerkingen van leden van de Turkse regering. Die zouden tot een nieuwe stroom migranten richting de EU via Griekenland kunnen leiden. "We nemen alle maatregelen die wij voor het beschermen van onze soevereiniteit nodig achten", zei minister van Buitenlandse Zaken Nikos Dendias.

In februari kwam na opmerkingen van de Turkse president Erdogan een stroom vluchtelingen op gang richting de grens met Griekenland. Ankara verklaarde toen dat de grens met de EU open was. Erdogan verweet de EU niet over de brug te komen met de beloofde 6 miljard euro voor opvang van Syrische vluchtelingen in Turkije.