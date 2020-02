Griekenland voert veiligheidsmaatregelen op twee eilanden op voor bouw van migrantenkampen KVE

25 februari 2020

06u40

Bron: Belga 0 Eenheden van de oproerpolitie zijn maandagavond naar de Griekse eilanden Lesbos en Chios gestuurd, waar de regering van Athene zich voorbereidt op de controversiële bouw van nieuwe kampen voor migranten. De politie is ingezet in de haven van de twee eilanden in de Egeïsche Zee om de komst van extra veiligheidstroepen te vergemakkelijken. Zij zijn vanuit het vasteland gestuurd, meldt persbureau ANA.

De Griekse eerste minister Kyriakos Mitsotakis bevestigde afgelopen weekend dat er twee kampen zullen gebouwd worden, ondanks het verzet van de bevolking op die eilanden. "De werken zullen onmiddellijk starten en worden voltooid. Er is geen weg terug", klonk het zondag. De werken moeten deze week nog starten en de kampen zouden elk 7.000 mensen kunnen opvangen.

In de kampen op Lesbos, Samos, Chios, Leros en Kos verblijven momenteel 38.000 mensen, terwijl er maar capaciteit is voor 6.200 personen. De lokale autoriteiten en bewoners zijn niet langer bereid om de duizenden asielzoekers op hun eiland te aanvaarden omdat ze al jaren in de frontlinie van de migratiecrisis staan. De inwoners dreigen ermee de toegang tot de toekomstige kampen te blokkeren om de bouw tegen te houden.

De conservatieve regering, die in juli 2019 aan de macht kwam, kondigde aan dat de bestaande kampen in Lesbos, Samos en Chios in 2020 zullen worden gesloten en vervangen door nieuwe voorzieningen. De regering probeert de spanningen op de eilanden te temperen door duizenden migranten over te brengen naar andere delen in Griekenland, maar ook daar heeft ze te maken met verzet van de Grieken.

De Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR), Filippo Grandi, riep vrijdag op om maatregelen te nemen tegen de "schokkende en beschamende" situatie waarin de mensen in de kampen op de eilanden moeten leven. In de eerste plaats moet er volgens hem werk gemaakt worden van het verstrekken van water, sanitaire voorzieningen en medische zorg.