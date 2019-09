Griekenland verwacht "zwaarste klap sinds financiële crisis" door val Thomas Cook ADN

24 september 2019

10u02

Bron: Belga 2 De teloorgang van de Britse reisgroep Thomas Cook zal ook een grote impact hebben in Griekenland. De toeristische sector houdt rekening met een klap van tot 500 miljoen euro. Er is sprake van "de zwaarste klap sinds de financiële crisis", zo schrijft de Griekse zakenkrant Naftemporiki vandaag.

De Griekse toerismefederatie verwacht dat de sector 250 tot 500 miljoen euro minder zal verdienen door het ineenklappen van Thomas Cook. De hoteluitbaters rekenen met een verlies van 300 miljoen euro.



Griekenland stond op de derde plaats in de rangschikking van belangrijkste bestemmingen voor Thomas Cook-reizigers. Vooral Kreta, Rhodos en Kos waren populair. Thomas Cook baat in Griekenland ook vier eigen hotels uit en telt er 640 werknemers. Het is nog niet duidelijk wat er daarmee zal gebeuren.