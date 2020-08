Griekenland verlengt lockdown in migrantenkampen SVM

28 augustus 2020

17u37

Bron: Belga 3 De lockdown in de migrantenkampen op de Griekse eilanden en aan de grenzen wordt tot 15 september verlengd. De beslissing komt er nadat het land een opflakkering van coronagevallen kent. De verlenging moet verhinderen dat het virus er opduikt en zich verspreidt, aldus het ministerie van Migratie. De lockdown werd op 21 maart van kracht in de kampen.

De autoriteiten maken zich zorgen over de aanwezigheid van ruim 24.000 asielzoekers in onhygiënische kampen, waar in normale omstandigheden nog geen 6.100 mensen in kunnen. De kampen liggen op vijf eilanden in de Egeïsche Zee. De ngo's hebben meermaals de opsluiting van asielzoekers aan de kaak gesteld in structuren die daar niet op voorzien zijn.

Tijdens de lockdown kwamen er minder migranten aan op de Griekse eilanden, maar in de zomer is het aantal licht gestegen. Nieuwkomers worden apart in quarantaine geplaatst om het risico te vermijden dat ze een heel kamp besmetten.