Griekenland verlengt lockdown in migrantenkampen: “Ze proberen vluchtelingen zo onzichtbaar mogelijk te maken” SVM

04 juli 2020

21u48

Bron: Belga 0 Griekenland heeft de lockdown in de migrantenkampen opnieuw verlengd. De beslissing is gecontesteerd. Tegenstanders zijn er immers van overtuigd dat de pandemie misbruikt wordt om vluchtelingen in hun vrijheid te beperken.

De lockdown van de kampen begon op 21 maart en wordt nu verlengd tot 19 juli. Migranten mogen de kampen alleen verlaten tussen 7 en 21 uur, in groepen van minder dan tien personen. Er mogen ook maximaal 150 mensen per uur de kampen verlaten.

De migranten lieten hun frustratie na een vijfde verlenging de vrije loop. "Ik begrijp echt niet waarom ze dit doen. Misschien willen ze gewoon gesloten kampen?”, aldus Hamoudi. Hij is een 24-jarige Somalische asielzoeker die momenteel op het eiland Chios vertoeft. Volgens Marco Sandrone, de coördinator van Artsen Zonder Grenzen op het eiland Lesbos, is een specifieke lockdown voor migrantenkampen geen kwestie van volksgezondheid.

Overbevolkt

Griekenland is met 192 sterfgevallen niet zo zwaar getroffen door het coronavirus als andere Europese landen. In migrantenkampen op eilanden in de Egeïsche Zee werden zelfs geen doden geregistreerd. Er verblijven in totaal 32.000 asielzoekers in de kampen. Een serieuze overbevolking, want in feite zijn er maar 5.400 plaatsen voorzien.

Ngo's zijn van mening dat de langdurige opsluiting van migranten te wijten is aan het toeristenseizoen. Jenny Kalipozi helpt als vrijwilligster op het eiland Chios. Zij is dezelfde mening toegedaan. "Ze proberen de vluchtelingen zo onzichtbaar mogelijk te maken", klinkt het uit haar mond.