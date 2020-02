Griekenland verleent nog enkel omkeerbaar asiel en voor slechts drie jaar jv

Bron: AFP 14 Griekenland zal vluchtelingen nog slechts voor drie jaar erkennen en het asielrecht omkeerbaar maken. Dat zegt de Griekse minister van Migratie, Notis Mitarachi, nu zijn land geconfronteerd wordt met tienduizenden asielzoekers.

Het vluchtelingenstatuut zal ingetrokken kunnen worden afhankelijk van de situatie in het land van afkomst van de erkende vluchteling, zegt de minister in de krant To Vima. "We verlenen asiel voor drie jaar, het is niet van een onbepaalde duur. Als de situatie in een land evolueert, kan het asiel niet hernieuwd worden."

"Het is moeilijk om verschillende bevolkingsgroepen te integreren", argumenteerde hij. Hij benadrukte ook dat de repatriëring van uitgeprocedeerde personen zal besproken worden in maart op Europees niveau.

Griekenland kampt met een aanzienlijke toename van het aantal aangekomen migranten. De rechtse regering van Kyriakos Mitsotakis, die in de zomer aan de macht kwam, besliste om de asielprocedures "te versnellen". Op die manier kunnen personen die uitgeprocedeerd zijn naar hun land van afkomst of buurland Turkije teruggestuurd worden.