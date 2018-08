Griekenland vanaf maandag definitief op eigen poten na laatste economisch steunprogramma JM

18 augustus 2018

15u53

Bron: Belga 0 Griekenland verlaat maandag officiëel het laatste steunprogramma van de eurozone en het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Het land zal dan opniuew volledig zelf instaan voor zijn financiering, na jaren van diepe crisis en drie hulpprogramma's.

Begin deze maand kreeg Athene de laatste schijf van 15 miljard euro toegekend, maar officieel loopt het steunprogramma maandag ten einde. Op acht jaar tijd kreeg Griekenland 273,3 miljard uitbetaald, waarvan 241,6 miljard euro van de landen van de eurozone. In ruil diende Athene drastische besparingen en hervormingen door te voeren. Alleen al de laatste drie jaar was er sprake van 450 maatregelen, vaak om de staatsfinanciën te saneren, de staat en de fiscus te moderniseren of de pensioenen te hervormen. Vele, pijnlijke, ingrijpen lokten massaal protest uit bij de bevolking.

Versterkt toezicht

Maar de eurolanden blijven wel een oogje in het zeil houden. Vorige maand werd reeds het mechanisme geactiveerd dat moet garanderen dat Griekenland na het einde van zijn internationale steunprogramma de teugels niet laat vieren. "Versterkt toezicht moet Griekenland helpen het vertrouwen te winnen van markten, investeerders, bedrijven en ondernemers", zei Europees commissaris Valdis Dombrovskis toen.

"Versterkt toezicht is geen vierde programma", benadrukte commissaris voor Economie en Financiën Pierre Moscovici vorige maand. "Het houdt geen nieuwe toezeggingen of voorwaarden in." Het toezicht houdt in dat de Europese Commissie, in samenwerking met de Europese Centrale Bank, elk kwartaal een evaluatiemissie uitvoert en op zoek gaat naar risico's op budgettaire ontsporing. Met het toezicht worden ook de langetermijnmaatregelen ondersteund die in het kader van het noodprogramma zijn afgesproken en waar de Grieken zich toe verbonden hebben.

Het mechanisme is dan wel geen vierde programma, het komt er op van vraag van de eurogroep, die de zekerheid wil dat de Grieken op eigen benen kunnen staan en geen nieuwe financiële steun meer nodig zullen hebben. De financiële markten moeten dan weer de geruststellende boodschap krijgen dat de Griekse exit uit het steunprogramma geloofwaardig is en de Griekse staatsschuld duurzaam.

Om de nog steeds kolossale schuld van ongeveer 180 procent houdbaar te houden, zijn er maatregelen genomen om die draaglijk te houden. Zo worden de deadlines voor de afbetaling van leningen uit het tweede steunprogramma met tien jaar opgeschoven.

Na negen jaar recessie had Griekenland in 2017 opnieuw aangeknoopt met groei.