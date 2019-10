Griekenland treedt harder op tegen migranten SVM

04 oktober 2019

13u33

Griekenland wil zijn asielregels hervormen om de goedkeuringsprocedure te versnellen en daarmee economische migranten uit te wijzen. Op dit moment zitten er tienduizenden migranten in vluchtelingencentra.

"Weigeren om mee te werken zal in de toekomst gevolgen hebben", verklaarde premier Kyriakos Mitsotakis vandaag aan het parlement. “Daarbij horen ook migranten die weigeren om naar een ander kamp te verhuizen of afspraken in verband met hun zaak missen.”

Zij zullen onder meer overgebracht kunnen worden naar gesloten kampen die de overheid wil inrichten voor mensen aan wie asiel geweigerd wordt en die uitgewezen zullen worden. Het wetsvoorstel voor de wijziging ligt nog niet in het parlement.

Het kabinet van Mitsotakis wil ook de coördinatie tussen overheidsinstanties en tussen overheid en ngo's verbeteren. Daarnaast moeten de patrouilles in de Egeïsche Zee en aan land opgedreven worden.

In 2015 werd Griekenland de hoofdtoegang voor Syrische vluchtelingen, en daarmee ook voor economische migranten uit het Midden-Oosten. In maart 2016 waren er al meer dan een miljoen mensen aangekomen en beslisten de Europese Unie en Turkije om de toestroom af te remmen.

Ze kwamen met een mechanisme om echte vluchtelingen van economische migranten te onderscheiden. De procedures liepen echter vanaf het begin te traag, waardoor de kampen op de Egeïsche eilanden overbevolkt raakten.

Een recente piek in de toestroom van vluchtelingen verergerde het probleem nog. Momenteel verblijven ongeveer 30.000 mensen in kampen. Dat is meer dan het dubbele van het aantal in april.