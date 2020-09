Griekenland stelt start schooljaar met week uit wegens coronavirus Wereldwijd amper één op de drie leerlingen terug naar school HAA

01 september 2020

14u53

Bron: AFP 1 In Griekenland wordt de start van het nieuwe schooljaar met een week uitgesteld door de gezondheidscrisis. Wereldwijd keert slechts één op de drie leerlingen eind deze zomer terug naar school. Twee derde kan niet terug of is onzeker vanwege Covid-19, meldt VN-organisatie Unesco.

Op een totaal van 1,5 miljard schoolgaande kinderen van kleuter- tot middelbaar onderwijs, keren er doorgaans 900 miljoen terug naar school tussen augustus en oktober. De rest heeft een andere kalender, zegt Unesco.

Ongeveer 128 miljoen kinderen zijn al gestart en 433 miljoen anderen in 155 landen zullen dat in de komende weken doen. Dat zijn in totaal 561 miljoen leerlingen. "Maar 1 miljard leerlingen, dat is twee derde van de totale schoolbevolking, heeft geen school of is onzeker", aldus de VN-organisatie. "Bovendien moet meer dan de helft van de 900 miljoen leerlingen gedeeltelijk of voltijds afstandsonderwijs volgen.”

Griekenland

In Griekenland wordt de start van het nieuwe schooljaar met een week uitgesteld. Alle leerlingen van het land gaan pas op 14 september terug op de schoolbanken plaats kunnen nemen, in plaats van op 7 september. De reden? De overheid had hun ouders gevraagd om op tijd van vakantie terug te keren zodat ze nog tien dagen in zelfisolatie konden blijven, maar te weinig Grieken hebben aan die oproep gevolg gegeven. Volgens een regeringswoordvoerder is bijvoorbeeld in Athene nog maar 85 procent van de inwoners teruggekeerd van vakantie.

Aan de heropstart van de scholen in Griekenland zijn bovendien strenge veiligheidsmaatregelen verbonden. Zo zullen alle leerlingen en leerkrachten een mondmasker moeten dragen. De overheid zal daarom 5 miljoen stoffen maskers verdelen. Alle scholieren krijgen ook een persoonlijke waterfles. De kleuter- en lagere scholen blijven ook langer open, om te vermijden dat grootouders in de namiddag massaal op hun kleinkinderen moeten passen, zoals in Griekenland de gewoonte is.

