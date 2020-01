Griekenland sluit binnenkort opvangkampen voor migranten en vervangt ze door deportatiecentra HLA

23 januari 2020

15u02

Bron: Belga 14 Griekenland zal binnen enkele maanden de grote opvangkampen voor vluchtelingen en migranten op de Egeïsche eilanden sluiten en ze vervangen door deportatiecentra. Dat zegt migratieminister Notis Mitarakis vandaag.

"We zullen deze kampen sluiten tegen de zomer van 2020", zei Mitarakis aan openbare omroep ERT. Dat gebeurde nadat duizenden betogers hadden geprotesteerd op Lesbos, Chios, Samos, Leros en Kos. De kampen zijn opgericht tijdens de piek van de migratiecrisis in 2015-2016. Doel was om echte vluchtelingen te scheiden van economische migranten. Maar van in het begin werden de kampen overrompeld en raakten ze overbevolkt.

40.000 migranten op Griekse eilanden

Onder het Turks-Europese akkoord van maart 2016 krijgen vluchtelingen asiel in de Europese Unie. De anderen moeten terug, maar van bij de start slaagde Griekenland er niet in om voldoende procedures af te handelen. Een toename van het aantal migranten en vluchtelingen sinds april verergerde de situatie nog. Op dit moment zijn er ongeveer veertigduizend personen gestrand op de eilanden. Hun aantal ligt zes keer hoger dan de capaciteit van de kampen.

Vorig jaar kondigde de Griekse regering een plan aan om de zogenaamde hotspots om te vormen tot gesloten deportatiecentra. Ook zou ze de deportatieprocedure versnellen. "We willen zien wat daarvan in huis komt", zegt Giorgos Stantzos, de burgemeester van Vathy, de hoofdstad van Samos. "Tot nu toe is er niets gebeurd."

De meeste migranten en vluchtelingen wonen buiten de officiële kampen. Hun aantal blijft constant, ondanks de overbrenging van duizenden, vooral families en kinderen, naar het vasteland de voorbije maanden.