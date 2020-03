Griekenland ontkent bericht over geheim detentiecentrum voor migranten LH HR

11 maart 2020

15u05

Bron: Belga 2 Griekenland ontkent de berichtgeving van ‘The New York Times’ over het bestaan van een “geheim” detentiecentrum aan de grens met Turkije om migranten vast te houden voordat ze het land worden uitgezet. De migranten zouden in Griekenland aangekomen zijn na de beslissing van Turkije de grenzen open te zetten.

Volgens de Amerikaanse krant “is het buitengerechtelijke centrum een van de tactieken die Griekenland gebruikt om een herhaling van de migratiecrisis van 2015 te verhinderen”.



“Er is geen geheim detentiecentrum in Griekenland”, zei de woordvoerder van de Griekse regering, Stelios Petsas, op een persbriefing. “Al wat grensbewaking betreft of veiligheid impliceert, is transparant. De grondwet, het Griekse recht en de Europese verworvenheden zijn van kracht”, voegde hij eraan toe.

“Niets wordt verborgen gehouden”, aldus nog de woordvoerder. “Als The New York Times op de hoogte is, zie ik niet hoe zo’n detentiecentrum geheim zou kunnen blijven.”

Satellietbeelden

De krant verzekert woensdag dat ze satellietbeelden van het kamp gezien heeft, nadat een teruggestuurde Syriër had gezegd dat hij vastzat in het kamp bij het dorp Poros, in het noordoosten van Griekenland.

Athene heeft steeds ontkend dat het opgepakte migranten terugstuurt naar Turkije. De regering “verhindert de binnenkomst, dat is iets heel anders”, zei een Griekse regeringsbron.

Journalisten van het Franse persbureau AFP zagen aan de grens Griekse soldaten die migranten in legervoertuigen stopten. Sommige vluchtelingen zaten in kleine vrachtwagens zonder nummerplaat.

Vier miljoen vluchtelingen

In Turkije verblijven meer dan vier miljoen vluchtelingen, voornamelijk Syriërs. Het land vreest een nieuwe vluchtelingenstroom nu het geweld in Syrië toeneemt. Eerder had Erdogan de omstreden beslissing genomen om migranten op weg naar Europa vrije doorgang te verlenen om druk te zetten op Europa. Duizenden migranten werden daarop in bussen overgebracht naar de grens met Griekenland.

