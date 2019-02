Griekenland moet tandje bijsteken om financiële bonus op te strijken TVC

27 februari 2019

18u40

Bron: Belga 0 Griekenland mag dan wel verlost zijn van het internationale steunprogramma, het betekent niet dat het land mag dralen met de hervormingen die het heeft beloofd aan zijn schuldeisers. Zo heeft de Europese Commissie Athene woensdag aangemaand om tegen 11 maart nog een aantal belangrijke stappen te zetten.

De Commissie viseert meer bepaald de verlenging van de termijn waarin er geen beslag kan gelegd worden op het huis van insolvabele gezinnen, en de privatisering van de elektriciteitsmaatschappij PPC. "Het is vanzelfsprekend in het belang van Griekenland dat alle openstaande zaken afgerond worden voor de eurogroep van 11 maart", stelde eurocommissaris voor Economische en Financiële Zaken Pierre Moscovici, die donderdag voor overleg naar Athene afreist.

Op het goede spoor

Op 11 maart beslissen de ministers van Financiën van de eurolanden of Griekenland een deel van de winst ontvangt die de Europese Centrale Bank en de andere centrale banken hebben gemaakt op Griekse obligaties. Het gaat om een schijf van ongeveer 750 miljoen euro. Het geld moet Athene aansporen om een aantal beloofde hervormingen uit te voeren, ook na de afronding van het internationale steunprogramma in augustus vorig jaar. De meeste van die engagementen, zoals het primaire begrotingsoverschot van 3,5 procent, de hervorming van de gezondheidszorg en privatiseringen in de gassector, zitten volgens Moscovici op het goede spoor.

Toezicht

Griekenland kon sinds 2010 financieel enkel overeind blijven met kredieten van de eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds. In ruil moest het land door een draconisch besparings- en hervormingsprogramma. Sinds augustus staan de Grieken opnieuw op eigen benen, maar ze moeten nog steeds een aantal engagementen respecteren en blijven onder een vorm van versterkt toezicht staan. Dat moet garanderen dat er voldoende geld in de schatkist blijft om de schulden af te betalen.