Griekenland laat 1.500 transmigranten uit Duitsland overkomen in kader van migratieakkoord

18 juli 2018

Bron: Belga

Griekenland gaat binnenkort 1.500 asielzoekers uit Duitsland overnemen, in het kader van een akkoord dat de twee landen eind vorige maand sloten, na de Europese asieltop. Dat heeft de Griekse migratieminister Dimitris Vitsas vandaag gemeld. In ruil beloofde Berlijn aan Athene 2.900 kandidaten voor familiehereniging te aanvaarden. De Duitsers stemden al in met 2.000 aanvragen, aldus nog Vitsas.