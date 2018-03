Griekenland krijgt nieuwe Europese lening van 6,7 miljard euro TTR

27 maart 2018

17u36

Bron: Belga 0 Het Europese stabiliteitsmechanisme (ESM) heeft het licht op groen gezet voor de vrijgave van een lening van 6,7 miljard euro aan Griekenland. Dat heeft het ESM vandaag meegedeeld.

Het ESM, dat gecontroleerd wordt door de eurolanden, betaalt morgen een eerste schijf van 6,7 miljard euro uit. De Griekse regering moet het geld gebruiken om schulden terug te betalen, achterstallige betalingen in te lossen en een cashbuffer te voorzien. Na 1 mei zou het ESM nog eens één miljard euro ter beschikking kunnen stellen.

Griekenland hangt al negen jaar af van Europese leningen om financieel overeind te blijven. In ruil moest het land een draconische besparingskuur ondergaan en zware structurele hervormingen doorvoeren. Deze lening bijvoorbeeld was gekoppeld aan privatiseringen, een betere belastinginning en het wegwerken van rommelkredieten.

Steunprogramma

Intussen is de laatste evaluatie van het steunprogramma van maximaal 86 miljard euro van start gegaan. Dat verstrijkt in augustus. Uitvoerend directeur Klaus Regling van het ESM vertrouwt erop dat de Grieken nadien in staat zullen zijn om zichzelf te financieren.

Uit het huidige, derde steunprogramma heeft Griekenland bijna 46 miljard euro ontvangen, inclusief de nieuwe schijf. Samen hebben het ESM en voorloper EFSF het euroland al 187 miljard euro ter beschikking gesteld sinds het losbarsten van de crisis. Ze zijn dan ook met voorsprong de grootste schuldeiser van Griekenland, dat een staatsschuld van zo'n 180 procent van zijn bbp torst.