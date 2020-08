Griekenland kondigt militaire oefeningen aan in Middellandse Zee HR

26 augustus 2020

10u22

Bron: ANP 0 Buitenland Griekenland houdt vanaf vandaag samen met Frankrijk, Italië en Cyprus militaire oefeningen in de Middellandse Zee ten zuiden van Kreta. Het Griekse ministerie van Defensie kondigde dat woensdag aan.

De melding komt terwijl de spanningen tussen Griekenland en Turkije hoog zijn opgelopen over een gebied in het oosten van de Middellandse Zee. De twee NAVO-landen liggen op ramkoers omdat ze beide zoeken naar olie en gas in betwiste wateren.

Athene meldde dat de militaire oefeningen drie dagen gaan duren.