Griekenland hoopt dat toeristisch seizoen begin juli kan starten KVE

04 mei 2020

20u31

Bron: Belga 6 Griekenland hoopt dat het toeristische seizoen op 1 juli van start kan gaan, in vrij normale omstandigheden. Dat heeft eerste minister Kyriakos Mitsotakis maandag gezegd, op de eerste dag van de versoepeling van de maatregelen tegen het coronavirus.

"In het beste geval zal Griekenland zijn toeristische activiteit vanaf 1 juli kunnen opstarten en we werken eraan om dat doel te bereiken", verklaarde de premier in een interview op de Amerikaanse zender CNN. "Stel dat de mensen getest worden alvorens ze op het vliegtuig stappen en dat ze van nabij opgevolgd worden, dan zal de toeristische ervaring mogelijk maar lichtjes anders zijn dan de vorige jaren", voegde hij er nog aan toe.

Momenteel moeten reizigers die aankomen in Griekenland, een coronatest laten afnemen. Ze worden dan naar een hotel gebracht waar ze in quarantaine moeten blijven tot het resultaat van hun test bekend is. Zelfs als het resultaat negatief is, moeten ze twee weken in zelfisolatie blijven.

Met 2.632 bevestigde gevallen van COVID-19 en 146 overlijdens is Griekenland niet zo zwaar getroffen als andere Europese landen. Maar op economisch vlak is de situatie anders, want toerisme is goed voor 12 procent van het Griekse bruto binnenlands product. Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zal de Griekse economie door de coronacrisis dit jaar met 10 procent krimpen. Volgend jaar zou er een herstel volgen van 5,5 procent.

De restaurants en cafés in Griekenland mogen normaal vanaf 1 juni de deuren weer openen, de hotels zouden eind juni volgen.

