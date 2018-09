Griekenland hoopt dat besparingen bij pensioenen niet nodig zullen zijn Redactie

12 september 2018

17u47

Bron: AFP/BELGA 0 Griekenland hoopt dat de besparingen in de pensioenen, voorzien vanaf volgend jaar, niet langer nodig zijn. Dat verklaarde Dimitris Tzanakopoulos, woordvoerder van de regering, bij het bezoek van de vroegere schuldeisers. Het land staat sinds vorige maand niet langer onder curatele en beschikt dus over iets meer autonomie.

In ruil voor het wegvallen van de curatele, beloofde Athene tot 2022 een aantal fiscale doelstellingen te halen. Inspecteurs van de Europese Unie en het IMF brachten vandaag een bezoek aan het land om de boeken te controleren.

Dankzij de economische groei staat de Griekse begroting er beter voor dan verwacht.

"Het lijkt erop dat Griekenland zijn fiscale doelstelling dit jaar met 0,5 procentpunt zal overschrijden. Dat geeft de regering wat ruimte om vrij te bewegen", verklaarde een anonieme bron aan het persagentschap Reuters. De Griekse minister van Financiën Euclide Tsakalotos zei op zijn beurt te zullen pleiten voor het annuleren van de besparingen.

De pensioenbesparingen waren voorzien vanaf 2019. Een jaar later zouden een aantal belastingen worden opgetrokken. Maar als het begrotingstekort in Griekenland lager uitvalt dan verwacht, zijn beide misschien niet nodig. Dat hoopt ook premier Tsipras, want hij vreest dat de maatregelen het economisch herstel zullen aantasten. Bovendien zijn er volgend jaar verkiezingen en verliest zijn partij terrein in de peilingen. Griekenland heeft de afgelopen jaren al zeker dertien keer gesnoeid in de pensioenuitkeringen.