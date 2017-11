Griekenland haalt migranten uit overbevolkte kampen op eilanden ep

10u38

Bron: ANP 1 AP Een vluchteling in het kamp Moria. De Griekse overheid haalt duizenden migranten uit de kampen op enkele eilanden in de Egeïsche Zee. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn al 250 mensen per boot op het eiland Lesbos opgehaald en naar de haven van Piraeus gebracht.

De overheid heeft veel meer ophaalacties aangekondigd. De kampen op de eilanden zitten overvol en moeten worden ontlast, zo zei de met migratie belaste minister Ioannis Mouzalas vandaag. De komende dagen worden minstens drieduizend mensen op de eilanden Chios, Samos, Kos, Lesbos en Leros opgehaald.

In de meeste gevallen haalt men complete families, alleenstaande vrouwen en zieken op. Mensen die volgens de overheid weinig of geen kans op asiel hebben, blijven in de kampen op de eilanden achter. De overbevolking in de kampen is al lang een probleem. Op Lesbos bijvoorbeeld kunnen 3500 mensen in de kampen verblijven, maar in werkelijkheid zijn er 8500 migranten ondergebracht.

REUTERS Vluchtelingen en migranten in de haven van Piraeus.