Griekenland haalt 10.000 migranten van eilanden SVM

04 juni 2020

14u09

Bron: Belga 2 De Griekse autoriteiten hebben sinds begin dit jaar bijna 10.000 migranten overgeplaatst van de overbevolkte migrantenkampen op de Griekse eilanden naar het vasteland.

De migrantenpopulatie op de Griekse eilanden is teruggebracht van meer dan 42.000 in maart naar 32.247, aldus de Griekse minister van Migratie Notis Mitarakis. Het aantal migranten in de kampen blijft echter veel te hoog voor het aantal voorziene plaatsen. Volgens Mitarakis is het een topprioriteit.

De autoriteiten van Athene hebben daarnaast de verwerking van de asielaanvragen versneld. Het aantal zaken in behandeling is namelijk gedaald van 126.000 aan het begin van dit jaar tot 100.000. Er zijn ook meer controles aan de grens met Turkije, zowel op het land als op zee. Daardoor worden er veel minder migranten toegelaten.

Honderden mensen op migrantenboten zijn al teruggestuurd door de Griekse kustwacht sinds maart. Zo zijn er slechts 125 overtochten geregistreerd in de afgelopen maanden. De nieuwe aanpak stuit op verontwaardiging van mensenrechtenorganisaties.