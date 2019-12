Griekenland geteisterd door sneeuw en ijzige kou NLA

29 december 2019

14u39

Hevige sneeuwval en ijzige temperaturen treffen Griekenland vandaag. Het winterweer veroorzaakt problemen op de wegen en in het midden en noorden van het Zuid-Europese land zijn de wegen enkel toegankelijk voor auto's met sneeuwkettingen.

Door het aangekondigde stormweer verbood de Griekse kustwacht vandaag alle verbindingen met de veerboot vanuit de havens van Piraeus en van Rafina naar de Cycladen. Ook voor morgen wordt hevige windsnelheden verwacht op de Egeïsche zee.

Het kwik zakte vandaag op sommige plaatsen in het noorden van Griekenland tot -7 graden Celsius. Griekse weerkundigen voorspellen dat die lage temperaturen nog enkele dagen aanhouden, terwijl het tijdens de kerstdagen in het zuiden van het land 20 graden Celsius was. Volgend weekend stijgt het kwik volgens de huidige voorspellingen opnieuw naar 20 graden Celsius.