Griekenland gaat nieuwe schadevergoedingen eisen van Duitsland voor Tweede Wereldoorlog KVE

20 september 2018

16u49

Bron: Belga 1 De Griekse overheid gaat nieuwe schadevergoedingen eisen van Duitsland voor de Tweede Wereldoorlog. "Wat historisch juist is, moet op het juiste ogenblik aangepakt worden", zei de Griekse minister van Buitenlandse Zaken Nikos Kotzias na een ontmoeting met zijn Duitse collega Heiko Maas in Athene.

De Griekse parlementsvoorzitter Nikos Voutsis zei onlangs in een toespraak in een dorp verwoest door de Wehrmacht op Kreta, dat hij later dit jaar het resultaat wil presenteren van een langdurige studie over schadevorderingen.

Een door het parlement ingestelde commissie had drie jaar geleden het bedrag van 289 miljard euro aan herstelbetalingen vooruitgeschoven. Daarop zal het Griekse parlement zich wellicht later dit jaar beroepen om de vraag te formaliseren. Ook in Polen gaan stemmen op om herstelbetalingen te vragen aan de Duitsers voor de schade door nazi-Duitsland.

Voor de Duitsers is de kwestie van de herstelbetalingen afgehandeld sinds het 'Twee-plus-Vier-verdrag' uit 1990, het verdrag tussen de Duitse Democratische Republiek (DDR) en de Bondsrepubliek Duitsland enerzijds en Frankrijk, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en de Sovjet-Unie anderzijds, dat de Duitse hereniging regelde. "Er zijn verder geen herstelbetalingen meer voorzien", luidt het Duitse standpunt sindsdien.