Griekenland gaat F-16-vloot moderniseren: 1,2 miljard euro mvdb

28 april 2018

16u11

Bron: Belga - AFP 6 Griekenland gaat zijn vloot Amerikaanse F-16-gevechtsvliegtuigen opwaarderen. Dat heeft de regering zaterdag aangekondigd. Het plan raakte al in oktober vorig jaar bekend tijdens een bezoek van premier Alexis Tsipras aan de Verenigde Staten, en zorgde toen al voor ongerustheid in verband met de hoge kosten die met de herstellingsoperatie gepaard gaan, terwijl Griekenland het financieel nog steeds erg moeilijk heeft.

De beslissing om de moderniseringsoperatie te lanceren werd genomen tijdens een spoedbijeenkomst van commissies van buitenlandse zaken en defensie, aldus het kabinet van premier Tsipras. "De raad heeft unaniem de uitvoering van het programma rond de modernisering van 85 vliegtuigen goedgekeurd", klinkt het.

De beslissing is gebaseerd op de "voorafgaande goedkeuring van een Grieks voorstel" door de Verenigde Staten, waarin onder meer is opgenomen welke budgettaire verplichtingen Griekenland de komende jaren op zich zal nemen.

Kostenplaatje

Volgens minister van Defensie Panos Kammenos zouden de F-16 Viper-toestellen vernieuwd worden. Officieel werd geen tijdsbestek of kostenplaatje voor de operatie meegedeeld, maar persagentschap Reuters meldt op basis van een militaire bron dat het om een investering van 1,2 miljard euro zou gaan. Volgens dezelfde bron zouden drie van de 85 vliegtuigen in de VS worden geüpgraded, de rest in Griekenland. De Griekse vloot bevat in totaal ongeveer 150 F-16's.

Premier Tsipras maakte voor het eerst melding van het plan tijdens een bezoek aan Washington in oktober vorig jaar. De regering kwam daardoor echter zwaar onder vuur te staan vanwege de hoge kosten, terwijl het land zware besparingen moet doorvoeren om aan de voorwaarden van de schuldeisers te voldoen.

Volgens Reuters heeft Griekenland verklaard dat de Europese schuldeisers zich geen zorgen moeten maken over het akkoord, en heeft Athene rekening gehouden met de fiscale verplichtingen van het land in de komende jaren.



In eerste instantie was er sprake van een deal van 2,4 miljard dollar (2 miljard euro) op 10 jaar tijd. Athene liet daarna weten tot een akkoord te willen komen dat maximaal 1,1 miljard euro op 10 jaar tijd zou kosten. Dat bedrag zou dan passen binnen de 2 procent van het bbp dat Athene naar defensie doet afvloeien. Griekenland is een van de vijf NAVO-lidstaten die die doelstelling behalen.

Egeïsche Zee

Premier Tsipras liet eerder weten dat de modernisering noodzakelijk is omdat de vliegtuigen, waarvan er enkele al dateren uit 1985, anders mogelijk aan de grond zullen moeten blijven. De Griekse gevechtsvliegtuigen patrouilleren regelmatig boven de Egeïsche Zee, aangezien Athene Turkije ervan beschuldigt regelmatig zijn luchtruim te schenden.