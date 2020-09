Griekenland en Turkije gaan overleggen over gasruzie HLA

03 september 2020

21u10

Bron: Belga 0 Griekenland en Turkije gaan overleggen om incidenten tussen de twee landen in de oostelijke Middellandse Zee te vermijden. Dat heeft secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg donderdag aangekondigd. De twee NAVO-landen liggen met elkaar in de clinch omdat ze beide zoeken naar olie en gas in betwiste wateren rond Kreta en Cyprus.

Turkije verlengde deze week nog een omstreden zoektocht naar gasvoorraden in het gebied. Door de zoektocht waren de spanningen met Griekenland al verder opgelopen, maar volgens Stoltenberg hebben de landen nu afgesproken om te proberen tot een oplossing te komen. De twee bondgenoten zouden in "technische gesprekken" binnen de NAVO moeten kijken hoe ze de risico's op confrontaties kunnen verminderen, zei Stoltenberg.

Turkije stuurt marineschepen mee met de missie in de Middellandse Zee, Griekenland zond deze zomer al oorlogsschepen naar het gebied.



De Duitse bondskanselier Angela Merkel sprak de Turkse president Recep Tayyip Erdogan donderdag via een videoverbinding. Erdogan zei dat de steun van sommige landen aan Griekenland onacceptabel is. Dat zou niet bijdragen aan het doorbreken van de impasse tussen de twee landen.

Griekenland heeft de steun van de Europese Unie en beschuldigt Turkije van agressie en het schenden van de territoriale wateren van Griekenland. In een reactie op de door Stoltenberg aangekondigde gesprekken zei een Griekse diplomaat dat alleen het onmiddellijke vertrek van Turkse schepen uit Grieks gebied de spanning zou kunnen verminderen.