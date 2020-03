Griekenland beschuldigt Turkije van ‘fake news’ over gedode vluchteling YV

04 maart 2020

12u31

Bron: Reuters, ANP 0 De Turkse overheid beweert vandaag dat Griekenland een vluchteling aan de gemeenschappelijke grens heeft gedood en vijf andere heeft verwond. Griekenland ontkent dat, en heeft nu Turkije ervan beschuldigd dat het nepnieuws verspreidt.

Twee veiligheidsfunctionarissen van Turkije en de gouverneur van een Turkse provincie lieten weten dat een migrant is gestorven aan schotwond in zijn borst. De Griekse politie en grenswachters zouden hebben geschoten op de vluchtelingen aan de grensovergang aan Pazarkule vandaag. Vijf anderen vluchtelingen zouden hoofd- en beenwonden opgelopen hebben. Een fotograaf van het Franse persbureau AFP die bij de grenspost is in het gebied bevestigd dat een migrant gewond geraakte nadat in zijn been werd geschoten.

Een bron binnen het leger van Griekenland zegt aan Reuters dat het om “fake nieuws van de Turkse kant” gaat. Regeringswoordvoerder Stelios Petsas ontkende ook dat het land vluchtelingen verwondde of doodde. “Turkije verspreidt vals nieuws, ik wijs dit af”, klinkt het. Ook gisteren ontkende Griekenland een claim van Turkije dat troepen drie migranten doodde, die de grens vanuit Turkije wilden oversteken naar Europa.

Turken schieten ook traangas

Volgens de Grieken schiet Turkije ook met traangas op Griekse grensbewakers. De krant Kathimerini meldde beelden te hebben van de chaos aan de grens waarop te zien is dat ook aan Turkse kant traangas wordt afgevuurd. De Griekse grensbewaking zet traangas in om de illegalen op afstand te houden.

Het geweld bij de bestorming van deze Europese buitengrens is onderwerp van gesprek tijdens Europese spoedberaad van ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie woensdag in Brussel.