Griekenland beschuldigt buitenlandse hulpverleners van spionage en helpen van mensensmokkelaars NLA

28 september 2020

13u45

Bron: ANP 6 De Griekse politie beschuldigt tientallen buitenlandse hulpverleners van spionage. Ook zouden ze mensensmokkelaars helpen. Het gaat om in totaal 35 personen uit onder meer Duitsland, Oostenrijk, Noorwegen, Zwitserland en Bulgarije. Ze zijn lid van vier organisaties waarvan de namen niet openbaar zijn gemaakt.

In zeker 32 gevallen hebben de betrokkenen informatie over posities van de Griekse kustwacht doorgegeven aan smokkelaars in Turkije, aldus de politie. Ze zouden hen ook hebben geïnformeerd over plekken waar boten met migranten konden aanleggen bij het eiland Lesbos.

Bij de vier organisaties gaat het om niet-gouvernementele organisaties (ngo's), die dus onafhankelijk van overheden opereren. De rol van ngo's die zich inzetten voor vluchtelingen op de Griekse eilanden voor de Turkse kust is in Griekenland al jaren omstreden. Athene erkent dat veel helpers belangrijke ondersteuning bieden. Aan de andere kant uiten de autoriteiten herhaaldelijk beschuldigingen dat sommige ngo's hun eigen opvattingen over het vluchtelingenbeleid ter plaatse willen afdwingen. De organisaties zouden migranten daarom aanmoedigen illegale acties te ondernemen en hen daarbij ondersteunen.

