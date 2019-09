Grieken halen honderden vluchtelingen uit kamp TT

02 september 2019

11u38

Bron: ANP 3 Griekenland is vandaag begonnen met het overplaatsen van honderden migranten vanuit een opvangkamp op Lesbos. In Moria, het grootste migrantenkamp van Europa, leven vier keer zoveel mensen als waar het voor gebouwd is. De vluchtelingen worden daarom per schip naar verschillende plekken in het noorden van Griekenland gebracht.

De Griekse regering kondigde de maatregel al eerder aan vanwege de overbevolking in Moria. Ook is er veel geweld en voelen vrouwen zich onveilig. In augustus overleed een Afghaanse jongen nog na een vechtpartij in het kamp.

Veel Syrische, Irakese en Afghaanse vluchtelingen proberen Europa te bereiken en stranden vaak op hun weg daarnaar toe in Griekenland. Om de toestroom van migranten te beperken wil Griekenland de grenscontroles aanscherpen en afgewezen asielzoekers sneller het land uit zetten.