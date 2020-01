Greta Thunberg wil eigen naam als merk beschermen: “Niet de bedoeling om commercieel profijt te halen” SVM

29 januari 2020

20u23

Bron: Belga 0 Greta Thunberg heeft een aanvraag ingediend om haar eigen naam en die van haar beweging ‘Fridays For Future’ te beschermen als merknaam. Op die manier wil de jonge Zweedse klimaatactiviste commercieel misbruik tegengaan, verklaarde ze op Instagram.

"Mijn naam en die van #FridaysForFuture worden constant gebruikt voor commerciële doeleinden zonder akkoord", verklaarde de tiener. Ze betreurde ook dat er producten worden gelanceerd en geldinzamelingen worden gedaan in haar naam. Door die neer te leggen als merknaam is het niet de bedoeling om zelf commercieel profijt te halen, beklemtoonde Thunberg nog.

De tiener is het wereldwijde symbool geworden van de strijd die jongeren voeren voor het klimaat. Ze startte in 2018 met sit-ins voor het Zweedse parlement en haar acties kregen al snel navolging in andere landen.