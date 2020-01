Greta Thunberg wil aandacht voor klimaatstrijd in Afrika aanwakkeren KVE

31 januari 2020

15u42

Bron: Belga 0 De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg wil dat er meer aandacht komt voor de strijd die in Afrika gevoerd wordt tegen klimaatverandering. Ze heeft daarom vandaag een platform gegeven aan verschillende klimaatactivisten uit het Afrikaanse continent. "We concentreren ons vandaag op Afrika, omdat het Afrikaanse perspectief veel te weinig aandacht krijgt in de media", zo stelde ze.

De 17-jarige Thunberg stond tijdens een persconferentie in Stockholm via videoconferentie in contact met de klimaatactivisten Vanessa Nakate (Oeganda), Ayakha Melithafa (Zuid-Afrika) en Makenna Muigai (Kenia) en met de Zuid-Afrikaanse klimaatwetenschapster Ndoni Mcunu. Deze gelegenheid moet gebruikt worden om een stem te geven aan de mensen wier verhaal gehoord moet worden, stelde Thunberg.

"Afrika vertegenwoordigt ongeveer 5 procent van de uitstoot van broeikasgassen in de wereld", maar wordt wel "het zwaarst getroffen" door de klimaatverandering, benadrukt Ndoni Mcunu. "Bijna 20 miljoen mensen zijn het continent ontvlucht vanwege deze veranderingen". En de droogtes "hebben bijna 52 miljoen mensen in een staat van voedselonzekerheid gebracht". "Dit is de grootste uitdaging waarmee ons continent geconfronteerd wordt", besluit de wetenschapster. "We ervaren in ons eigen leven de gevolgen van de klimaatverandering. We voelen ze elke dag", zegt ook Melithafa.

Makenna Muigai beklemtoont dan weer dat ook de Afrikaanse staatshoofden de klimaatproblemen al te vaak negeren. "Ik dring er bij Afrikaanse leiders op aan te beseffen dat we allemaal getroffen zullen worden door de klimaatverandering en dat we niemand aan zijn lot mogen overlaten."

"Het is nu tijd dat de wereld luistert naar de actievoerders uit Afrika en aandacht schenkt aan hun verhalen en daden", klinkt het ten slotte bij Nakate. "Als we doof blijven voor de oproep van de actievoerders uit Afrika, zal het voor hen zeer moeilijk worden om hun boodschap over te brengen aan hun regeringen.”