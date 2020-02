Greta Thunberg volgende week op bezoek bij Eurocommissarissen YV

De voorzitster van de Europese Commissie Ursula von der Leyen heeft de jonge Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg (17) uitgenodigd om het wekelijkse college van de Eurocommissarissen volgende week woensdag bij te wonen. Op de agenda staat de klimaatwet, die de Europese doelstelling om volledig klimaatneutraal te worden in 2050 in bindende tekst moet gieten.

Greta Thunberg wordt woensdagvoormiddag verwacht bij de Europese Commissie, waar ze de Eurocommissarissen zal ontmoeten en haar visie op het klimaat zal geven, bevestigde een woordvoerster van de Commissie vrijdag.

Het is niet de eerste keer dat Greta Thunberg haar visie op klimaat uiteen mag zetten in de EU. In de lente van vorig jaar gaf de Zweedse al een speech voor het Europees Parlement in Straatsburg. Thunberg, die bekend werd met haar wekelijkse spijbelacties voor het klimaat, sprak eerder ook al de wereldleiders op de VN-klimaatconferentie toe.

Volgende week vrijdag zal de Zweedse klimaatactiviste opnieuw afzakken naar Brussel voor een European Climate Strike. Dat kondigde ze vorige week aan op het Instagramaccount van Anuna De Wever.